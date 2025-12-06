«Тулуза» переиграла «Страсбург» в рамках 15-го тура Лиги 1— 1:0.
Единственный гол в матче забил Эмерсонн на 18-й минуте встречи.
Результат матча
ТулузаФранция. Лига 11:0СтрасбургСтрасбург
1:0 Эмерсонн да Силва 18'
Тулуза: Гийом Рест, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Расмус Николайсен, Джибриль Сидибе, Алексис Восса, Кристиан Кассерес, Янн Гбоу, Франк Магри (Рафик Мессали 46'), Эмерсонн да Силва (Сантьяго Идальго 78'), Dayann Methalie
Страсбург: Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре, Мамаду Сарр, Эндрю Омобамиделе (Матис Амугу 61'), Гела Дуэ (Самуэль Амо-Амейо 75'), Себастиан Нанаси (Кендри Паэс 61'), Самир эль Мурабет, Хоакин Паникелли, Хулио Энсисо, Диегу Морейра, Mike Penders
Жёлтые карточки: Кристиан Кассерес 28', Франк Магри 44' — Диегу Морейра 82'
«Тулуза» с 20 очками поднялся на девятое место в Лиге 1, «Страсбург» с 22 баллами остался на восьмомм месте в турнирной таблице