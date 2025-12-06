«Тулуза» переиграла «Страсбург» в рамках 15-го тура Лиги 1— 1:0.

Янн Гбоу («Тулуза»)
Янн Гбоу («Тулуза») globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Эмерсонн на 18-й минуте встречи.

Результат матча

ТулузаФранция. Лига 1Тулуза1:0СтрасбургСтрасбургСтрасбург
1:0 Эмерсонн да Силва 18'
Тулуза:  Гийом Рест,  Марк Маккензи,  Чарли Крессвел,  Расмус Николайсен,  Джибриль Сидибе,  Алексис Восса,  Кристиан Кассерес,  Янн Гбоу,  Франк Магри (Рафик Мессали 46'),  Эмерсонн да Силва (Сантьяго Идальго 78'),  Dayann Methalie
Страсбург:  Бен Чилвел,  Исмаэль Дукуре,  Мамаду Сарр,  Эндрю Омобамиделе (Матис Амугу 61'),  Гела Дуэ (Самуэль Амо-Амейо 75'),  Себастиан Нанаси (Кендри Паэс 61'),  Самир эль Мурабет,  Хоакин Паникелли,  Хулио Энсисо,  Диегу Морейра,  Mike Penders
Жёлтые карточки:  Кристиан Кассерес 28',  Франк Магри 44'  —  Диегу Морейра 82'

«Тулуза» с 20 очками поднялся на девятое место в Лиге 1, «Страсбург» с 22 баллами остался на восьмомм месте в турнирной таблице