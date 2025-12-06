6 декабря в Москве состоится дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги. Начало встречи в 16:45 мск.
«Спартак» не справился с «Балтикой» после победы над ЦСКА и «Акроном». При любом раскладе «красно-белые» останутся шестыми по счету после этого тура, но в любом случае они постараются добыть 3 очка. Тем более что дома у хозяев 6 побед из 9.
«Динамо» чувствует себя не очень уверенно в этом сезоне. После 17 туров клуб занимает 10-е место с 20 очками и находится в 5 пунктах от зоны стыков. За последние 5 туров гости выиграли только один раз, а в гостях «бело-синие» последний раз выигрывали 26 сентября.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.55.
- Букмекеры: 2.19 и 3.30 на победу команд в матче, 3.35 на ничью.
- Искусственный интеллект: «Спартака» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
