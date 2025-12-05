Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обозначил главный фаворит предстоящего чемпионата мира.

Арсен Венгер
Арсен Венгер globallookpress.com

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция является главным фаворитом по одной причине: у нее больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны.  А это будет иметь огромное значение»﻿ — цитирует Венгера журналист The Independent Мигель Дилейни.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом в США, Канаде и Мексике.  Квалификация группового этапа предстоящего мундиаля состоится сегодня, 5 декабря, в 18:00 по московскому времени.