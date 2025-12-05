Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обозначил главный фаворит предстоящего чемпионата мира.

Арсен Венгер globallookpress.com

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция является главным фаворитом по одной причине: у нее больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. А это будет иметь огромное значение»﻿ — цитирует Венгера журналист The Independent Мигель Дилейни.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом в США, Канаде и Мексике. Квалификация группового этапа предстоящего мундиаля состоится сегодня, 5 декабря, в 18:00 по московскому времени.