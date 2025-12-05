Тренер сборной России Николай Писарев рассказал о том, что Валерий Карпин не хотел видеть Ролана Гусева в своем штабе в «Динамо».

«Валерий Георгиевич, приходя в "Динамо", не рассматривал в штаб Гусева — его попросили оставить Ролана. Это уже несолидно для клуба. Солидный клуб, который хочет бороться за чемпионство, не должен кого‑то навязывать. После того как уходил Личка, было понятно, что Гусев хотел работать самостоятельно. Нужно было дать ему это возможность.

Клуб должен был уволить Гусева? Сто процентов должен уволить и не упрашивать никого оставлять. Это солидный клуб должен себя так вести. Если ты кого‑то просишь о ком‑то — на мой взгляд, так до чемпионства тяжело добраться», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге Карпин покинул свой пост, а Гусев вновь стал исполняющим обязанности наставника клуба.