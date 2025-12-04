Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Люка Шевалье не принимал участие в тренировке команды в среду, 3 декабря, из-за травмы лодыжки. Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс.
«Тренерский штаб будет внимательно следить за его состоянием. Участие вратаря ПСЖ в домашнем матче с Ренном в эту субботу под вопросом», — написал Хоукинс в своих социальных сетях.
Травму Шевалье получил в матче 14-го тура Лиги 1 против «Монако», где «Пари Сен-Жермен» уступил со счетом 0:1. Единственный гол в той встрече забил Такуми Минамино.