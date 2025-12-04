Нападающий «Спартака» Маркиньос поделился ожиданиями о предстоящей встрече с «Динамо» в рамках 18-го тура РПЛ.

Маркиньос
Маркиньос globallookpress.com

«Мы готовы к игре с "Динамо".  Естественно, настроение после проигрыша "Балтики" не очень.  Мы очень много работали на этой неделе, выкладывались на максимум для того, чтобы подойти в лучшей форме и наилучших кондициях к предстоящей игре.  Это очень важный матч.  Это дерби.  Мы все понимаем.  Поэтому будем готовы», — приводит слова Маркиньоса «Чемпионат».

Встреча между командами пройдет 6 декабря на «Лукойл Арене».  Начало — в 16:30 мск