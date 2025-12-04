«Фламенго» выиграл чемпионат Бразилии, оформив титул за один тур до окончания первенства.

Самуэль Лино globallookpress.com

В домашнем поединке 37-го тура Серии А команда из Рио-де-Жанейро одержала минимальную победу над «Сеарой» — 1:0. Единственный мяч был забит на 37-й минуте полузащитником Самуэлом Лино, чей гол ассистировал колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, известный по выступлениям в ЦСКА и московском «Динамо».

«Фламенго» набрал 78 очков в 37 матчах и опережает «Палмейрас» на пять пунктов. «Палмейрас» в тот же тур обыграл «Атлетико Минейро» со счетом 3:0