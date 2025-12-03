Голкипер турецкого «Трабзонспора» Андре Онана, до сих пор принадлежащий «МЮ», не попал в заявку сборной Камеруна на предстоящий Кубок Африки.

Андре Онана globallookpress.com

На сайте камерунской федерации появилась предварительная заявка команды на предстоящий турнир. В ней в качестве вратарей указаны Девис Эпасси («Динамо Бухарест», Румыния), Симон Омоссола («Лупопо», Конго), Симон Нгапандуэтнбу («Монпелье», Франция) и Эдуард Сомбанг («Коломб Спортив», Камерун).

Новый тренер Камеруна Давид Пагу после своего назначения решил исключить двух ведущих футболистов. В опалу вместе с Онана попал также форвард Венсан Абубакар (116 матчей, 45 голов за сборную).

Кубок Африки стартует 21 декабря и завершится 18 января 2026 года.