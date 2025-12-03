Спортивный директор «Милана» Игли Таре высказался о будущем в команде вратаря Майка Меньяна.

Майк Меньян globallookpress.com

«У Меньяна всё хорошо, как мы и предполагали. Он проводит отличный сезон. Мы заключили соглашение в начале сезона; мы движемся вперёд, не оказывая давления друг на друга. Мы спокойно ведём диалог, концентрируемся на матчах, а потом посмотрим, как всё сложится», — цитирует Таре La Gazetta dello Sport.

В текущем сезоне итальянской Серии А 30-летний француз Меньян принял участие в 12 матчей, пять из которых завершил на «ноль».