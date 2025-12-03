Тренер московского «Динамо» Ролан Гусев извинился перед экс-наставником столичного клуба Валерием Карпиным.

Ранее специалист раскритиковал физическую форму команды из Москвы.

«Всем здравствуйте, это Ролан Гусев. В последние дни большой резонанс вызвало моё интервью Сергею Егорову, в котором мы говорили в том числе о физической готовности игроков "Динамо". Мне хотелось бы извиниться за эти высказывания перед Валерием Карпиным, перед болельщиками "Динамо", да и вообще перед всеми, кого эти слова задели.

Мы разговаривали с Егоровым после кубкового матча с "Зенитом" (0:1). Да, по сумме двух матчей "Динамо" прошло дальше, но мне казалось неуместным говорить, что в команде все прекрасно, когда она провела далеко не лучшую игру, а в чемпионате идёт вне топ-8. Если бы я так сказал, наверное, люди подумали бы, что неадекватно воспринимаю ситуацию.

Когда прозвучал резонный вопрос о проблемах, высказал свое мнение. У меня не было цели себя обелить. Понимал, все болельщики "Динамо", сотрудники клуба, тренерский штаб, футболисты переживают из-за текущего положения команды и ищут для себя ответы, что же происходит.

Однако мои слова, сказанные на эмоциях после игры, получились неуместными и некорректными, особенно по отношению к Валерию Карпину. Мы с ним очень давно знакомы, у нас никогда не было ни человеческих, ни профессиональных проблем, в том числе за месяцы работы в "Динамо".

За это время мы всем штабом неоднократно обсуждали, как сделать команду лучше, проводили много времени на тренировочных полях и в зале для теории, обсуждали причины неудач и искали решения, как улучшить ситуацию. Когда что-то получается в упражнении, когда видишь, ребята понимают, что показывается на тактической доске, кажется, что вот-вот — и все перенесётся в официальные матчи. Но мы выходили на игры — и почему-то не получалось. Это вина абсолютно каждого, неправильно выделять кого-то одного.

Мои слова — рефлексия по неудачным результатам "Динамо". Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства.

На этой неделе меня раскритиковали некоторые коллеги и эксперты. Их критика во многом обоснована. Согласен, что по-футбольному, да и по-человечески поступил неправильно. Каждый имеет право на своё мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику», — приводит текст письма Гусева Sports.ru.