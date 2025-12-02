Завершились два матча 1/32 финала Кубка Испании.

Абель Бретонес — игрок «Осасуны» globallookpress.com

В одной из встреч «Осасуна» обыграла «Эбро» со счетом 5:3.

В составе гостей дублем отметился Рауль, отличившись на 49-й и 78-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Мой Гомес на 84-й минуте, Шеральдо Бекер на 88-й и Виктор Муньос на 90+7-й минуте.

У «Эбро» отличились Кевин Соеро на 45+1-й минуте, Марк Прат на 80-й минуте и Виктор Чарлес на 90+3-й минуте с пенальти.

Статистика матча 5 Удары в створ 10 4 Удары мимо 7 27 Владение мячом 73 4 Угловые удары 7 2 Офсайды 3 10 Фолы 12

В параллельном матче «Мальорка» вырвала победу у «Нумансия» со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Абдон Пратс, забив свои голы на 24-й и 64-й минутах. Еще один гол забил Хавьер Льябрес на 7-й минуте.

У «Нумансии» отличились Джонатан Гонсалес на 54-й минуте и Фабрицио Данезе на 75-й минуте.

После этих противостояний «Осасуна» и «Мальорка» пробились в 1/16 финала Кубка Испании. «Эбро» и «Нумансия» завершили свое выступление на турнире.