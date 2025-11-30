Вечер в Лондоне должен был стать перезагрузкой после Парижа, но получился очередной депрессивный матч команды Франка. «Фулхэм» решил всё за первые шесть минут, воспользовался подарком Гульельмо Викарио и неидеальной системой Томаса Фрэнка. Дальше были свист, нервный второй тайм, гол Мохаммеда Кудуса и всё то же ощущение, что у «Тоттенхэма» есть идеи, но хромает их реализация.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:2 Фулхэм Лондон 0:1 Кенни Тете 4' 0:2 Гарри Уилсон 6' 1:2 Мохаммед Кудус 59' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Дестини Удоджи ( Матис Тель 85' ), Педро Порро, Жоау Палинья ( Ксави Симонс 60' ), Арчи Грей ( Родриго Бентанкур 60' ), Мохаммед Кудус, Лукас Бергвалль ( Папе Сарр 77' ), Ришарлисон ( Вильсон Одобер 60' ), Рандаль Коло Муани Фулхэм: Бернд Лено, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Самуэль Чуквезе ( Кевин 80' ), Гарри Уилсон ( Эмиль Смит-Роу 68' ), Сандер Берге, Райан Сесеньон, Рауль Хименес, Джошуа Кинг ( Саша Лукич 68' ), Алекс Айуоби ( Тимоти Кастань 87' ) Жёлтые карточки: Микки ван де Вен 30', Дестини Удоджи 49', Рандаль Коло Муани 90+4' — Рауль Хименес 79', Бернд Лено 90+1'

Статистика матча 2 Удары в створ 3 6 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 8 Угловые удары 2 3 Офсайды 4 11 Фолы 7

Фрэнк оставил те же 4-4-2, что выглядели ярко в Париже. Ришарлисон с Рандалем Коло Муани, узкие фланги, агрессивный прессинг и персональный контроль в центре поля. На бумаге это выглядело как достойный план под «Фулхэм» Марку Силвы. На практике — как приглашение к хаосу.

Гости прочитали идею сразу. Персоналка «Тоттенхэма» означала, что Кевин Дансо и Микки ван де Вен легко вытягиваются высоко за Джошем Кингом и Раулем Хименесом, оставляя за спиной пустые коридоры. Первое наказание прилетело уже на третьей минуте. Дансо проигрывает мяч в центральном круге, одним пасом «Фулхэм» выводит Самуэла Чуквуэзe по левому флангу, а дальше — серия микропровалов. Педро Порро и Арчи Грэй рассыпаются в стороны, мяч прокатывается через штрафную к Кенни Тете, тот бьёт с линии, и после рикошета от Дестини Удоджи мяч влетает в ближний угол, 0:1.

Удар Кенни Тете globallookpress.com

Пока стадион осознаёт происходящее, прилетает второй. Викарио выходит далеко за пределы штрафной на длинную передачу, тащит мяч к углу поля, вместо простого выноса пытается сыграть низом и дарит мяч сопернику. Кинг мягко катит под удар, Гарри Вилсон с 35 метров перебрасывает уже безнадёжно застрявшего в поле вратаря. 0:2 к шестой минуте, и главный звук «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» — свист и гул.

Гарри Уилсон празднует гол globallookpress.com

Символично, что почти сразу же Викарио снова выходит из ворот, на этот раз просто выносит мяч в аут и получает саркастические аплодисменты. На этом «Фулхэм» мог не останавливаться. Ещё пара моментов была у Чуквуэзе, спасали штанга и ван де Вен. У «Тоттенхэма» в это время — 0,07 ожидаемых голов за тайм, шестнадцать навесов с игры без адресата и ноль реальных моментов.

Кудус даёт надежду, план всё равно рассыпается

Фрэнк уже после матча с «Челси» честно говорил, что понимает, почему болельщики свистят после игры, но убеждал, что во время матча команда в них нуждается. Против «Фулхэма» теория разбилась о практику. Даже статус Викарио не спас его от гнева с трибун. Каждый его приём мяча в первом тайме сопровождался нервным гулом, а после ошибки — и банальными освистываниями. При этом именно на нём и должен был строиться второй тайм. При таком счёте вратарь — первый, кто запускает быстрые атаки, рискует. Но страх ошибки и давление трибун сковали не только Викарио, а всю заднюю линию. Вместо резких передач — лишние касания, вместо вертикалей — безопасные пасы поперёк.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм» globallookpress.com

И всё равно «Тоттенхэм» хотя бы боролся. Сразу после перерыва Коло Муани наконец получает мяч в привычной зоне, проходит и бьёт, но Калвин Бэсси успевает в подкат. Потом француз головой не попал в створ после навеса Порро, но трибуны хотя бы впервые за вечер отреагировали не свистом, а аплодисментами.

На 60-й минуте Лукас Бергваль поднимает голову, видит забег Кудуса и тонко подрезает мяч за линию защиты. Ганец принимает и с левой ноги отправляет мяч в ближний верхний угол. Бернд Лено сыграл неидеально, но сам удар слишком хорош, чтобы разбирать игру голкипера до миллиметра.

Удар Кудуса globallookpress.com

Фрэнк бросает в бой всё, что есть. Выходят Одобер, Симонс, Бентанкур. Моменты действительно идут один за другим. Бергваль едва не оформляет гол+пас, но Рауль Хименес выносит его удар с линии. Но ровно в этот момент проявляется главная проблема нынешнего «Тоттенхэма» — у команды нет человека, который возьмёт мяч и сделает с ним результат. Всё выглядит как стихийное давление, а не как выстроенный штурм. Удары идут, движения есть, но чего-то не хватает. К финальному свистку стадион остаётся наполовину пустой, и это тоже маркер доверия.

У «Тоттенхэма» всё ещё нет фундамента

У «Фулхэма» первая гостевая победа сезона с мая и в каком-то смысле личная история Марку Силвы. Его команда снова побеждает Томаса Франка, как в последнем туре прошлого чемпионата, только теперь на новом стадионе и в другой роли. После 20-й минуты «Фулхэм» почти не бил по воротам (с 13-й по 73-ю минуту ни одного удара), но это уже был осознанный выбор. В концовке у гостей были даже шансы на третий мяч, но по большому счёту им это уже и не было нужно. Они идеально наказали соперника за ошибки и не рассыпались, когда на них обрушилась волна атак.

«Тоттенхэм» же получил концентрацию всех своих нынешних проблем за одну игру, а домашняя статистика в чемпионате (3 победы в 21 матче) удручает. Любая ошибка превращается в гул трибун против своей команды, любые изменения схемы — в вопрос «а есть ли вообще план? ». Томас Франк, чьей визиткой в «Брентфорде» была именно гибкость и умение подстраивать команды под соперника, сейчас словно застрял. При плотном графике и постоянно меняющемся составе бесконечные перестройки больше путают, чем помогают.