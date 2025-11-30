Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Вечер в Лондоне должен был стать перезагрузкой после Парижа, но получился очередной депрессивный матч команды Франка. «Фулхэм» решил всё за первые шесть минут, воспользовался подарком Гульельмо Викарио и неидеальной системой Томаса Фрэнка. Дальше были свист, нервный второй тайм, гол Мохаммеда Кудуса и всё то же ощущение, что у «Тоттенхэма» есть идеи, но хромает их реализация.

Результат матча

ТоттенхэмЛондонТоттенхэм1:2ФулхэмФулхэмЛондон
0:1 Кенни Тете 4' 0:2 Гарри Уилсон 6' 1:2 Мохаммед Кудус 59'
Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Кевин Дансо,  Микки ван де Вен,  Дестини Удоджи (Матис Тель 85'),  Педро Порро,  Жоау Палинья (Ксави Симонс 60'),  Арчи Грей (Родриго Бентанкур 60'),  Мохаммед Кудус,  Лукас Бергвалль (Папе Сарр 77'),  Ришарлисон (Вильсон Одобер 60'),  Рандаль Коло Муани
Фулхэм:  Бернд Лено,  Кэлвин Бейсси,  Йоаким Андерсен,  Кенни Тете,  Самуэль Чуквезе (Кевин 80'),  Гарри Уилсон (Эмиль Смит-Роу 68'),  Сандер Берге,  Райан Сесеньон,  Рауль Хименес,  Джошуа Кинг (Саша Лукич 68'),  Алекс Айуоби (Тимоти Кастань 87')
Жёлтые карточки:  Микки ван де Вен 30',  Дестини Удоджи 49',  Рандаль Коло Муани 90+4'  —  Рауль Хименес 79',  Бернд Лено 90+1'

Фрэнк оставил те же 4-4-2, что выглядели ярко в Париже.  Ришарлисон с Рандалем Коло Муани, узкие фланги, агрессивный прессинг и персональный контроль в центре поля.  На бумаге это выглядело как достойный план под «Фулхэм» Марку Силвы.  На практике — как приглашение к хаосу.

Гости прочитали идею сразу.  Персоналка «Тоттенхэма» означала, что Кевин Дансо и Микки ван де Вен легко вытягиваются высоко за Джошем Кингом и Раулем Хименесом, оставляя за спиной пустые коридоры.  Первое наказание прилетело уже на третьей минуте.  Дансо проигрывает мяч в центральном круге, одним пасом «Фулхэм» выводит Самуэла Чуквуэзe по левому флангу, а дальше — серия микропровалов.  Педро Порро и Арчи Грэй рассыпаются в стороны, мяч прокатывается через штрафную к Кенни Тете, тот бьёт с линии, и после рикошета от Дестини Удоджи мяч влетает в ближний угол, 0:1.

Удар Кенни Тете
Удар Кенни Тете globallookpress.com

Пока стадион осознаёт происходящее, прилетает второй.  Викарио выходит далеко за пределы штрафной на длинную передачу, тащит мяч к углу поля, вместо простого выноса пытается сыграть низом и дарит мяч сопернику.  Кинг мягко катит под удар, Гарри Вилсон с 35 метров перебрасывает уже безнадёжно застрявшего в поле вратаря. 0:2 к шестой минуте, и главный звук «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» — свист и гул.

Гарри Уилсон празднует гол
Гарри Уилсон празднует гол globallookpress.com

Символично, что почти сразу же Викарио снова выходит из ворот, на этот раз просто выносит мяч в аут и получает саркастические аплодисменты.  На этом «Фулхэм» мог не останавливаться.  Ещё пара моментов была у Чуквуэзе, спасали штанга и ван де Вен.  У «Тоттенхэма» в это время — 0,07 ожидаемых голов за тайм, шестнадцать навесов с игры без адресата и ноль реальных моментов.

Кудус даёт надежду, план всё равно рассыпается

Фрэнк уже после матча с «Челси» честно говорил, что понимает, почему болельщики свистят после игры, но убеждал, что во время матча команда в них нуждается.  Против «Фулхэма» теория разбилась о практику.  Даже статус Викарио не спас его от гнева с трибун.  Каждый его приём мяча в первом тайме сопровождался нервным гулом, а после ошибки — и банальными освистываниями.  При этом именно на нём и должен был строиться второй тайм.  При таком счёте вратарь — первый, кто запускает быстрые атаки, рискует.  Но страх ошибки и давление трибун сковали не только Викарио, а всю заднюю линию.  Вместо резких передач — лишние касания, вместо вертикалей — безопасные пасы поперёк.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм»
«Тоттенхэм» — «Фулхэм» globallookpress.com

И всё равно «Тоттенхэм» хотя бы боролся.  Сразу после перерыва Коло Муани наконец получает мяч в привычной зоне, проходит и бьёт, но Калвин Бэсси успевает в подкат.  Потом француз головой не попал в створ после навеса Порро, но трибуны хотя бы впервые за вечер отреагировали не свистом, а аплодисментами.

На 60-й минуте Лукас Бергваль поднимает голову, видит забег Кудуса и тонко подрезает мяч за линию защиты.  Ганец принимает и с левой ноги отправляет мяч в ближний верхний угол.  Бернд Лено сыграл неидеально, но сам удар слишком хорош, чтобы разбирать игру голкипера до миллиметра.

Удар Кудуса
Удар Кудуса globallookpress.com

Фрэнк бросает в бой всё, что есть.  Выходят Одобер, Симонс, Бентанкур.  Моменты действительно идут один за другим.  Бергваль едва не оформляет гол+пас, но Рауль Хименес выносит его удар с линии.  Но ровно в этот момент проявляется главная проблема нынешнего «Тоттенхэма» — у команды нет человека, который возьмёт мяч и сделает с ним результат.  Всё выглядит как стихийное давление, а не как выстроенный штурм.  Удары идут, движения есть, но чего-то не хватает.  К финальному свистку стадион остаётся наполовину пустой, и это тоже маркер доверия.

У «Тоттенхэма» всё ещё нет фундамента

У «Фулхэма» первая гостевая победа сезона с мая и в каком-то смысле личная история Марку Силвы.  Его команда снова побеждает Томаса Франка, как в последнем туре прошлого чемпионата, только теперь на новом стадионе и в другой роли.  После 20-й минуты «Фулхэм» почти не бил по воротам (с 13-й по 73-ю минуту ни одного удара), но это уже был осознанный выбор.  В концовке у гостей были даже шансы на третий мяч, но по большому счёту им это уже и не было нужно.  Они идеально наказали соперника за ошибки и не рассыпались, когда на них обрушилась волна атак.

«Тоттенхэм» же получил концентрацию всех своих нынешних проблем за одну игру, а домашняя статистика в чемпионате (3 победы в 21 матче) удручает.  Любая ошибка превращается в гул трибун против своей команды, любые изменения схемы — в вопрос «а есть ли вообще план?  ».  Томас Франк, чьей визиткой в «Брентфорде» была именно гибкость и умение подстраивать команды под соперника, сейчас словно застрял.  При плотном графике и постоянно меняющемся составе бесконечные перестройки больше путают, чем помогают.