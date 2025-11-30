«Локомотив» одолел «Ростов» (3:1) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.
У «железнодорожников» голы записали на свой счет Дмитрий Баринов на 3-й минуте, Николай Комличенко на 41-й минуте с пенальти и Жерзино Ньямси на 77-й минуте.
В составе «Ростова» единственный гол забил Илья Вахания на 20-й минуте.
Результат матча
РостовРостов-на-Дону1:3ЛокомотивМосква
0:1 Дмитрий Баринов 3' 1:1 Илья Вахания 20' 1:2 Николай Комличенко 41' пен. 1:3 Ньямси Жерзино 77'
Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Давид Семенчук, Илья Вахания, Кирилл Щетинин (Андрей Лангович 64'), Алексей Миронов, Иван Комаров, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов (Мохаммад Мохеби 74')
Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Сезар Монтес, Лукас Фассон, Данил Пруцев (Сергей Пиняев 74'), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Руденко, Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв 63')
Жёлтые карточки: Кирилл Щетинин 51' (Ростов), Тимур Сулейманов 63' (Ростов)
«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 34 очками в активе. «Ростов» — на 11-й строчке с 18-ю баллами.