«Локомотив» одолел «Ростов» (3:1) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

Фрагмент матча
Фрагмент матча

У «железнодорожников» голы записали на свой счет Дмитрий Баринов на 3-й минуте, Николай Комличенко на 41-й минуте с пенальти и Жерзино Ньямси на 77-й минуте.

В составе «Ростова» единственный гол забил Илья Вахания на 20-й минуте.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов1:3ЛокомотивЛокомотивМосква
0:1 Дмитрий Баринов 3' 1:1 Илья Вахания 20' 1:2 Николай Комличенко 41' пен. 1:3 Ньямси Жерзино 77'
Ростов:  Рустам Ятимов,  Виктор Мелёхин,  Умар Сако,  Давид Семенчук,  Илья Вахания,  Кирилл Щетинин (Андрей Лангович 64'),  Алексей Миронов,  Иван Комаров,  Роналдо,  Егор Голенков,  Тимур Сулейманов (Мохаммад Мохеби 74')
Локомотив:  Антон Митрюшкин,  Александр Сильянов,  Ньямси Жерзино,  Сезар Монтес,  Лукас Фассон,  Данил Пруцев (Сергей Пиняев 74'),  Артём Карпукас,  Дмитрий Баринов,  Алексей Батраков,  Александр Руденко,  Николай Комличенко (Дмитрий Воробьёв 63')
Жёлтые карточки:  Кирилл Щетинин 51' (Ростов),  Тимур Сулейманов 63' (Ростов)

«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 34 очками в активе.  «Ростов» — на 11-й строчке с 18-ю баллами.