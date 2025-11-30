«Локомотив» одолел «Ростов» (3:1) в матче 17-го тура российской Премьер-лиги.

У «железнодорожников» голы записали на свой счет Дмитрий Баринов на 3-й минуте, Николай Комличенко на 41-й минуте с пенальти и Жерзино Ньямси на 77-й минуте.

В составе «Ростова» единственный гол забил Илья Вахания на 20-й минуте.

Результат матча Ростов Ростов-на-Дону 1:3 Локомотив Москва 0:1 Дмитрий Баринов 3' 1:1 Илья Вахания 20' 1:2 Николай Комличенко 41' пен. 1:3 Ньямси Жерзино 77' Ростов: Рустам Ятимов, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Давид Семенчук, Илья Вахания, Кирилл Щетинин ( Андрей Лангович 64' ), Алексей Миронов, Иван Комаров, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов ( Мохаммад Мохеби 74' ) Локомотив: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Ньямси Жерзино, Сезар Монтес, Лукас Фассон, Данил Пруцев ( Сергей Пиняев 74' ), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Александр Руденко, Николай Комличенко ( Дмитрий Воробьёв 63' ) Жёлтые карточки: Кирилл Щетинин 51' (Ростов), Тимур Сулейманов 63' (Ростов)

Статистика матча 3 Удары в створ 6 5 Удары мимо 3 51% Владение мячом 49% 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 16 Фолы 13

«Локомотив» располагается на 3-й позиции в таблице РПЛ с 34 очками в активе. «Ростов» — на 11-й строчке с 18-ю баллами.