В финальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» одержал победу над «Палмейрасом» со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит на 67-й минуте — отличился Данило, которому ассистировал Хиорхьян де Арраскаета.
Результат матча
ПалмейрасКубок Либертадорес. Плей-офф0:1ФламенгоКубок Либертадорес. Плей-офф
0:1 Данило 67'
Палмейрас: Карлос Мигел, Бруно Фукс, Густаво Гомес, Мурило Серкейра (Агустин Джай 78'), Хелвен (Рамон Соса 78'), Аллан (Фелипе Андерсон 72'), Андреас Перейра, Рафаэл Вейга (Факундо Торрес 72'), Хоакин Пикерес, Хосе Мануэль Лопес, Витор Уго Роке Феррейра
Фламенго: Агустин Росси, Алекс Сандро, Леонардо Перейра, Данило, Гильермо Варела, Хорхе Карраскаль, Жоржиньо, Эрик Пульгар, Бруно Энрике (Жуниньо 85'), Самуэл Лино, Хиорхьян де Арраскаета (Луис Араужо 80')
Жёлтые карточки: Рафаэл Вейга 13', Хоакин Пикерес 56', Мурило Серкейра 77', Маурисио 90+1' — Хиорхьян де Арраскаета 25', Эрик Пульгар 30', Жоржиньо 38'