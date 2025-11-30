В финальном матче Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» одержал победу над «Палмейрасом» со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 67-й минуте — отличился Данило, которому ассистировал Хиорхьян де Арраскаета.

Результат матча

Палмейрас Кубок Либертадорес. Плей-офф 0:1 Фламенго Кубок Либертадорес. Плей-офф

0:1 Данило 67'

Палмейрас: Карлос Мигел, Бруно Фукс, Густаво Гомес, Мурило Серкейра ( Агустин Джай 78' ), Хелвен ( Рамон Соса 78' ), Аллан ( Фелипе Андерсон 72' ), Андреас Перейра, Рафаэл Вейга ( Факундо Торрес 72' ), Хоакин Пикерес, Хосе Мануэль Лопес, Витор Уго Роке Феррейра

Фламенго: Агустин Росси, Алекс Сандро, Леонардо Перейра, Данило, Гильермо Варела, Хорхе Карраскаль, Жоржиньо, Эрик Пульгар, Бруно Энрике ( Жуниньо 85' ), Самуэл Лино, Хиорхьян де Арраскаета ( Луис Араужо 80' )

Жёлтые карточки: Рафаэл Вейга 13', Хоакин Пикерес 56', Мурило Серкейра 77', Маурисио 90+1' — Хиорхьян де Арраскаета 25', Эрик Пульгар 30', Жоржиньо 38'