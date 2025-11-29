Исполняющий обязанности главного тренер «Спартака» Вадим Романов высказался о поражении своей команды в матче 17-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

Вадим Романов — исполняющий обязанности главного тренер «Спартака» globallookpress.com

«Обидное поражение, мы контролировали игру полностью от начала и до конца. Понимали, как "Балтика" будет атаковать и обороняться. Мы доминировали на протяжении всего матча. Всё, чего нам не хватило — забить гол.

Понимали, что после удаления "Балтика" будет низко сидеть, искать возможности для перехода в быстрые атаки. Мы находили моменты, создавали моменты и быстро ликвидировали атаки соперника. К сожалению, не смогли забить. Знали, что "Балтика" опасна на стандартах, но в одном моменте, к сожалению, не доиграли как нужно», — передает слова Романова Чемпионат.

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против московского «Динамо» 6-го декабря.