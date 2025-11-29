Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана команды Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов globallookpress.com

«История с Бариновым очень простая.  Все сейчас знают всё, что творится за дверьми у соседа.  Перед матчи люди пытаются дёргать команду, за которую они не болеют.  Давайте ждать официальных сообщений от клуба.  Продление — это вопрос всех участников переговоров.  Надеюсь, новый контракт с Бариновым будет подписан.  Я хорошо знаю Дмитрия, он вырос на моих глазах.  Знаю и его характер.  Надеюсь, всё будет хорошо, потому что Баринов — лидер и капитан "Локомотива", — цитирует Мещерякова "Чемпионат".

Действующий контракт воспитанника "Локомотива" с клубом истекает летом 2026-го года.  Всего в составе "железнодорожников