Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с новым контрактом капитана команды Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«История с Бариновым очень простая. Все сейчас знают всё, что творится за дверьми у соседа. Перед матчи люди пытаются дёргать команду, за которую они не болеют. Давайте ждать официальных сообщений от клуба. Продление — это вопрос всех участников переговоров. Надеюсь, новый контракт с Бариновым будет подписан. Я хорошо знаю Дмитрия, он вырос на моих глазах. Знаю и его характер. Надеюсь, всё будет хорошо, потому что Баринов — лидер и капитан "Локомотива", — цитирует Мещерякова "Чемпионат".

Действующий контракт воспитанника "Локомотива" с клубом истекает летом 2026-го года. Всего в составе "железнодорожников