Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич официально завершает профессиональную игровую карьеру и планирует получить лицензию футбольного агента, сообщает TMW.​

Миралем Пьянич globallookpress.com

35-летний босниец покинул ЦСКА прошлым летом после истечения контракта, за который он выиграл Кубок России, проведя 25 матчей и отдав 3 голевые передачи. С тех пор Пьянич с семьей живет в Дубае, не планируя возвращаться на поле, несмотря на интерес команд МЛС.

Миралем Пьянич — четырехкратный чемпион Италии с «Ювентусом», где провел 179 матчей, а также босниец выступал за «Барселону», «Милан», ​ «Бешикташ» и ЦСКА.