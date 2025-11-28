Левый защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш не сможет сыграть в 14-м туре Лиги 1 против «Монако».
«Получив легкую травму правого бедра во время матча с "Тоттенхэмом", Нуну Мендеш в течение ближайших нескольких дней будет проходить лечение», — сообщила пресс-службы парижан.
В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 ассиста.
После 13 туров «ПСЖ» возглавляет таблицу чемпионата Франции с 30 очками, а «Монако» (20) идет восьмым. Между собой они сыграют 29 ноября в 19:00 (мск).