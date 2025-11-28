«Реал» Мадрид отказался от идеи подписания защитника «Ливерпуля» Ибраимы Конате, сообщают испанские СМИ со ссылкой на The Athletic.​

Ибраима Конате globallookpress.com

Ранее мадридцы активно интересовались 26-летним французом, чей контракт истекает летом 2026 года, а сам Конате шутил, что форвард «сливочных», Килиан Мбаппе, звонит ему «каждые два часа» с предложениями перейти в «Реал».

Однако интерес угас после грубой ошибки Конате в матче Лиги чемпионов против ПСВ (1:4), где его заменил Арне Слот, и игрок, вероятно, потерял место в основе до конца сезона.​