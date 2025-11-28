Бомбардир дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси рассчитывает по окончании сезона попробовать свои силы в настоящем топ-клубе.

Серу Гирасси globallookpress.com

В его контракте есть пункт об отступных летом 2026 года в размере 50 млн евро для семи команд, сообщает Sky Sport Deutschland.

Это «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси».

29-летний гвинеец сейчас оценивается в 45 млн евро, а его контракт со «шмелями» до 2028 года. В этом сезоне Гирасси провел 22 матча, забил 13 мячей и сделал 4 ассиста.