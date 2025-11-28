Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин назвал уход Валерия Карпина с поста главного тренера полной неожиданностью для команды.​

Даниил Фомин globallookpress.com

«Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним. Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом», — сказал Фомин ТАСС.​

17 ноября Карпин объявил о решении покинуть клуб ради полного сосредоточения на сборной России, где он работает с 2021 года. На его место временно назначен Ролан Гусев, который уже провел два матча с командой.​