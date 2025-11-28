«Атлетико» был оштрафован за инциденты с участием своих болельщиков во время выездного матча общего этапа Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:4), прошедшего 21 октября 2025 года. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч евро.

По данным ESPN, ссылающегося на источники в УЕФА, фанаты мадридского клуба допускали расистское и дискриминационное поведение — в частности, имитировали обезьяньи жесты и звуки, а также использовали нацистские приветствия. Кроме того, с трибун на поле летели посторонние предметы.

За бросание предметов «Атлетико» получил дополнительный штраф в 10 тысяч евро. Клуб также наказали условным запретом на продажу билетов на один выездной матч с годичным испытательным сроком.

После пяти игр общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занимает 14-е место, набрав девять очков.