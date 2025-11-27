.Lead Форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:3).

«Это был тяжёлый матч, чего мы, в общем-то, и ожидали.  В первом тайме шла хорошая борьба, и игра была довольно равной.  Во второй половине у нас уже не было той же энергии и интенсивности, мы проиграли слишком много единоборств.  Это наше первое поражение в сезоне.  Не стоит впадать из-за этого в панику, но выводы мы обязательно сделаем.

Они выигрывали первые и вторые мячи.  Стандарты — мы знали, что в этом компоненте они опасны.  Уверен, мы ещё встретимся с "Арсеналом" на поздних стадиях Лиги чемпионов.  Они практически по всему полю играли персонально.  Как я уже сказал, сейчас не время паниковать.  Мы сыграли на выезде против "Челси", "ПСЖ" и "Арсенала".  И большинство своих матчей выиграли», — приводит слова Кейна BBC.