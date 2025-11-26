В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов итальянский «Наполи» в тяжелой борьбе переиграл азербайджанский «Карабах» — 2:0.
На 56-й минуте Расмус Хойлунн не реализовал пенальти, а через 9 минут счет открыл Скотт Мактоминей.
Второй гол «Наполи» забил благодаря автоголу Марко Янковича на 72-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь2:0КарабахАгдам
1:0 Скотт МакТоминай 66'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема (Маттео Политано 64'), Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно (Жуан Жесус 90'), Джованни Ди Лоренцо, Матиас Оливера, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Ноа Ланг (Элиф Элмас 75'), Давид Нерес (Антонио Вергара 90'), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка 75')
Карабах: Матеуш Кохальски, Кевин Медина (Алексей Кащук 60'), Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва, Абделла Зубир, Леандру Андраде (Сами Ммаэ 60'), Марко Янкович, Педро Бикальо, Элвин Джафаргулиев, Камило Дуран (Турал Байрамов 76'), Эммануэль Аддай
Жёлтые карточки: Ноа Ланг 50', Амир Ррахмани 77' — Кевин Медина 43', Марко Янкович 55'
«Наполи» и «Карабах» теперь имеют по 7 очков и идут в середине таблицы ЛЧ.