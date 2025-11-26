Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал журналистам, что он сказал своим футболистам в раздевалке после уверенной победы над «Барселоной» со счётом 3:0 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Энцо Мареска globallookpress.com

«После игры я сказал ребятам, что сейчас главное — восстановление. С пятницы мы начнём подготовку к "Арсеналу" и должны сохранить тот импульс, который получили. После таких побед возвращать силы значительно проще», — цитирует Мареску Sky Sports.

Следующий матч «Челси» проведёт в рамках 13-го тура АПЛ — на своём поле команда сыграет с «Арсеналом» в дерби. «Барселона» же 29 ноября дома примет «Алавес» в поединке чемпионата Испании.