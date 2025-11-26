Голкипер «Буде-Глимта» Никита Хайкин установил рекорд среди российских вратарей в Лиге чемпионов, совершив 12 сейвов в матче против «Ювентуса» (2:3).

Никита Хайкин globallookpress.com

По данным Opta, ранее ни одному российскому вратарю не удавалось отразить больше девяти ударов в игре ЛЧ. Этот показатель в разные годы достигали Игорь Акинфеев (2006, 2016), Сергей Рыжиков (2009), Владимир Габулов (2011) и Илья Помазун (2018).

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов больше Хайкина за один матч спасал только вратарь «Марселя» Херонимо Рульи — он сделал 13 сейвов в игре с «Реалом».