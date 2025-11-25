Российский футбольный союз (РФС) намерен обратиться в Арбитражный суд Томской области с заявлением о банкротстве футбольного клуба «Томь»﻿, если клуб не выплатит долг в размере 41,9 млн рублей в течение трех месяцев с даты наступления обязательства по погашению, пишет «Интерфакс».

Логотип РФС globallookpress.com

Ранее РФС выделял средства на развитие детско-юношеского футбола в клубе, но они были использованы ненадлежащим образом. В сентябре через Арбитражный суд Москвы РФС добился решения о взыскании суммы с «Томи».

Клуб объявил о потере профессионального статуса в январе 2023 года и лишился членства в РФС.