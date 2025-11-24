Немецкий тренер Сандро Шварц не захотел возвращаться в московское «Динамо».

Сандро Шварц globallookpress.com

«Они очень хотели Шварца, заходили на него. Но у него дети в Америке учатся, он пока в Америке. Без работы, но пока в Россию не готов», — сказал известный агент Тимур Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат! ».

47-летний Шварц был главным тренером бело-голубых с осени 2020 года по лето 2022-го и занял с командой третье место в РПЛ. Последним местом его работы клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз», откуда он ушел в октябре 2025 года.

После ухода Валерия Карпина из «Динамо» команду пока возглавляет Ролан Гусев.