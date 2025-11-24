Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан самым дорогим игроком Российская Премьер-Лиги по версии Международного центра спортивных исследований (CIES).

Матвей Кисляк globallookpress.com

Его рыночная стоимость оценивается в 38-45 миллионов евро. На втором месте находится полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с оценкой стоимости 37-43 миллиона евро, а замыкает тройку лидеров форвард «Зенита» Педро с ценой 25-29 миллионов евро.

Матвей Кисляк — 20-летний талант, который дебютировал за основную команду ЦСКА в январе 2024 года. В сезоне 2025/26 он провел 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.