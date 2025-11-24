Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем поединке 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

«Наша цель — попасть в первую восьмерку, но мы знаем, что это непросто, и прошлый год показал, что можно выиграть турнир, даже не попав в топ-8. Важно проявить себя наилучшим образом и сыграть на высшем уровне, потому что это Лига чемпионов.

Играть против "Челси" — это фантастика. У меня остались очень хорошие воспоминания (о "Стэмфорд Бридж"), и я надеюсь, что завтра появится еще одно», — сказал Флик Mundo Deportivo.

Матч между «Челси» и «Барселоной» состоится завтра, 25-го ноября в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.