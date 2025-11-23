Полузащитник «Барселоны» Педри﻿ не сможет помочь команде в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Челси»﻿, который состоится 25 ноября в Лондоне.

По информации Diario AS, 22-летний футболист страдает от разрыва дистальной части двуглавой мышцы левого бедра, а также у него обнаружен перелом, что серьезно осложняет его восстановление.

Ожидается, что Педри пропустит около шести недель, из-за чего не сможет сыграть в предстоящем матче Лиги чемпионов и, вероятно, пропустит шесть игр в чемпионате Испании. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей за «Барселону», забил два гола и сделал две результативные передачи.