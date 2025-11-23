ЦСКА﻿ сообщил о состоянии здоровья защитников Данила Кругового﻿ и Матвея Лукина﻿ после дерби со «Спартаком»﻿ (1:0) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Круговой был заменен уже на 12-й минуте матча из-за травмы, а Лукин провел на поле весь матч.

Матвей Лукин globallookpress.com

У Кругового сильный ушиб передней подвздошной кости﻿. Сроки его лечения и восстановления будут уточнены в ближайшие один-два дня. Что касается Матвея Лукина﻿, то он получил сотрясение мозга и в течение двух следующих дней пройдёт курс терапии.

В следующем туре РПЛ ЦСКА﻿ встретится с «Оренбургом»﻿ 29 ноября. По положению команд ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, продолжая борьбу за чемпионство.