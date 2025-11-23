Аргентинский «Ланус» стал обладателем трофея Южноамериканского кубка 2025 года, второго по значимости клубного соревнования континента.

В финале «Ланус» переиграл бразильский «Атлетико Минейро» в серии пенальти (0:0, 5:4).

Матч проходил в парагвайском Асунсьоне на стадионе «Дефенсорес дель Чако». Для аргентинского клуба это вторая победа в этом турнире, в 2013 году «Ланус» уже побеждал в Южноамериканском кубке.

Отметим, что бывший вингер «Зенита» Халк отыграл весь матч за «Атлетико Минейро» и не забил свой пенальти.

В полуфинале аргентинская команда победила «Универсидад де Чили» (2:2, 1:0), а бразильская — эквадорский «Индепендьенте дель Валье» (1:1, 3:1).