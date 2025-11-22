«Ренн» разгромил «Монако» (4:1) в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Людовик Блас — игрок «Ренна» globallookpress.com

У хозяев голы записали на свой счет Абдельхамид Аит Будлал на 20-й минуте, Махди Камара на 49-й минуте, Брил Эмболо на 73-й и Людовик Блас на 84-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Монако» забил Мика Биерет на 90+5-й минуте.

Российский полузащитник гостей Александр Головин остался на скамейке запасных.

На 85-й минуте впервые за 2 года на поле вышел игрок «Монако» Поль Погба и не смог отметиться результативными действиями.

Статистика матча 9 Удары в створ 2 1 Удары мимо 0 62 Владение мячом 38 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 5 1 Фолы 1

После этого матча «Ренн» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 21-м очком в активе. «Монако» — на 8-й позиции (20).