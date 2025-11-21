Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити» globallookpress.com

«Ньюкасл? Отличная команда. Я никогда не смотрю на турнирную таблицу, когда мы анализируем соперников. Это топ-команда. Они выглядят как клуб, играющий в Лиге чемпионов. Они играют очень хорошо.

Форма Бруно Гимарайнса? Дело не только в этом сезоне. На протяжении многих лет, с тех пор как он играл в "Лионе", можно было понять, что он особенный игрок.

Я думаю, что такие футболисты, много играющие сезон за сезоном, да еще и за национальные сборные, становятся все лучше и лучше. Я всегда был его большим фанатом», — сказал Гвардиола BBC.

Матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 22-го ноября в 20:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.