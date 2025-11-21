Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 12-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
«Ньюкасл?  Отличная команда.  Я никогда не смотрю на турнирную таблицу, когда мы анализируем соперников.  Это топ-команда.  Они выглядят как клуб, играющий в Лиге чемпионов.  Они играют очень хорошо.

Форма Бруно Гимарайнса?  Дело не только в этом сезоне.  На протяжении многих лет, с тех пор как он играл в "Лионе", можно было понять, что он особенный игрок.

Я думаю, что такие футболисты, много играющие сезон за сезоном, да еще и за национальные сборные, становятся все лучше и лучше.  Я всегда был его большим фанатом», — сказал Гвардиола BBC.

Матч между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити» состоится завтра, 22-го ноября в 20:30 по мск.