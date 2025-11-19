Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин предположил, кто может занять пост главного тренера московского «Динамо» после ухода Валерия Карпина.

Роман Шишкин globallookpress.com

«У "Динамо" похожая ситуация со "Спартаком". Сейчас идёт много обсуждений на тему нового тренера. Тут надо понимать, какой вектор развития выберет руководство "Динамо". Если брать тот же "Спартак", в последние годы приоритет отдавался иностранным тренерам.

Надеюсь, сейчас что-то поменяется. На мой взгляд, "Динамо" будет искать иностранного тренера. Клуб и ранее так делал. Потом сделали ставку на Карпина — получился неожиданно отрицательный результат. Думаю, будет легионер наподобие Лички», — сказал Шишкин Чемпионату.

«Динамо» М занимает 10-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе после 15-и туров.