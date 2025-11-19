Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о количестве легионеров в нашем футболе.

Максим Митрофанов globallookpress.com

«Важно, что искусственные ограничения, в том числе жесткий лимит на легионеров, породят искусственную борьбу за определенного футболиста, который, условно, не нужен команде, а приобретается на всякий случай. Мол, давайте его заберем, а то вдруг введут ограничения. Для многих футболистов это будет заканчиваться неудачной карьерой. Мы такие примеры знаем.

Я не очень понимаю, когда слышу, что уменьшается время россиян на поле. Время не уменьшается. Время такое же, там, с соотношением игры россиян и иностранцев, как и при самом жестком лимите. А если мы посмотрим Путь РПЛ внутри Кубка России, то там игровое время еще больше в пользу россиян.

Всего у нас не более 5% легионеров во всем профессиональном футболе. Что, у нас есть засилие? Нет, засилия нет. У нас есть среди легионеров игроки, в том числе, сборной Бразилии. Может, это не самый правильный аргумент, но на понятийном уровне сборная Бразилии — некий мифический эталон, и это тоже надо учитывать», — цитирует Митрофанова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что со следующего сезона лимит на легионеров в нашем футболе может быть ужесточен.