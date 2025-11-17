В ближайшем туре, 16‑м, «Балтика» сыграет выездной матч против «Оренбурга».

«По соотношению цены футболистов и качества игры "Балтика" всех превосходит. Это главное открытие чемпионата, потому что от калининградцев никто такого не ожидал. Но удержаться на вершине чемпионата им будет непросто, "Балтика" будет вне топ‑5», — cказал Радимов «Матч ТВ» .

После завершения первого круга команда Андрея Талалаева с 28 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что калининградская «Балтика» по итогам сезона РПЛ окажется ниже пятого места.

