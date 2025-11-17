Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов выразил мнение, что калининградская «Балтика» по итогам сезона РПЛ окажется ниже пятого места.

Владислав Радимов
Владислав Радимов globallookpress.com

После завершения первого круга команда Андрея Талалаева с 28 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.

«По соотношению цены футболистов и качества игры "Балтика" всех превосходит.  Это главное открытие чемпионата, потому что от калининградцев никто такого не ожидал.  Но удержаться на вершине чемпионата им будет непросто, "Балтика" будет вне топ‑5», — cказал Радимов «Матч ТВ».

В ближайшем туре, 16‑м, «Балтика» сыграет выездной матч против «Оренбурга».