По информации агента Тимура Гурцкой, главный тренер московского «Динамо » Валерий Карпин может покинуть пост уже этой зимой.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Новый год Карпин может встретить уже с одной должностью. По его инициативе. Отставка могла состояться на прошлой неделе»﻿, — заявил Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат! ».

Карпин возглавил «Динамо» в июле 2025 года. После 15 туров текущего сезона бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В клубе отмечают, что команда испытывает сложности с результатами и атмосферой. Тем не менее официальные представители «Динамо» пока опровергают информацию об отставке тренера.