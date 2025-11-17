Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо высказался о разгромном поражении от Норвегии (1:4) в заключительном туре европейской квалификации к чемпионату мира-2026.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

«Прежде всего мы должны извиниться перед болельщиками. В первом тайме команда действовала организованно и полностью контролировала матчи, но главный упрёк — в том, что после перерыва мы не смогли сохранить этот уровень. Поздравляю Норвегию с победой.

Нам нужно опираться на те минуты в начале игры, где мы показали действительно хорошие вещи. Но после перерыва возникли серьёзные трудности: потеряли темп, сначала прессинг работал, а затем начали часто терять мяч, позволять сопернику принимать свободные решения и ошибаться в передачах. Всё это дало Норвегии шанс регулярно выходить к нашей штрафной», — цитирует Гаттузо RAI Sport.

По итогам отбора Италия заняла второе место в группе и будет бороться за путёвку на чемпионат мира в стыковых матчах. Норвегия же финишировала первой и впервые с 1998 года пробилась на мундиаль.