Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу своей команды над Албанией (2:0) в рамках отбора к ЧМ-2026.

Томас Тухель globallookpress.com

«Сегодня была непростая игра. Мы полностью владели ходом встречи, а затем внезапно это слегка упустили, однако очень здорово, что мы смогли преодолеть непростые моменты и открыть счёт голом со стандарта. Суметь довести игру до конца — это просто замечательно. Мы очень рады, это заслуженно.

Я понимал, что соперника будет трудно сломить, и что нужен этот маленький момент, будь то стандартное положение или особый эпизод в матче, чтобы раскрыться и обрести немного уверенности. Поэтому нам пришлось подождать, но своими заменами в атаке мы также хотели показать, что прилетели ради победы и намерены продолжить атаковать», — цитирует слова Тухеля ITV Sport.

Англичане выиграли свою группу, набрав 24 очка, и квалифицировалась на ЧМ-2026.