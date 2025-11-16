24-летний полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком октября во французской Лиге 1, набрав 38% голосов болельщиков.

Мэйсон Гринвуд globallookpress.com

Английский полузащитник опередил Хоакина Паничелли из «Страсбурга» (32%) и Софиана Диопа из «Ниццы» (30%).

В октябре Гринвуд провел невероятный матч против «Гавра», отметившись первым покером (четыре гола) в своей карьере в Лиге 1, а всего за месяц забил шесть мячей — пять в чемпионате Франции и один в Лиге чемпионов против «Аякса».

В текущем сезоне Гринвуд провел за «Марсель» уже 8 матчей в лиге, забив шесть мячей и отдав три результативные передачи. Всего в чемпионате Франции у него 21 гол и пяьб ассистов за 34 встречи.