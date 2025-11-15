После этого матча Уэльс располагается на 3-й позиции в группе J с 13-ю баллами. Лихтенштейн — на 5-й строчке без очков.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Джордан Джеймс на 63-й минуте.

Уэльс одержал победу над Лихтенштейном (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

