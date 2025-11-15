Уэльс одержал победу над Лихтенштейном (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2026-го года.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Джордан Джеймс на 63-й минуте.
Результат матча
ЛихтенштейнВадуц0:1УэльсКардифф
0:1 Джордан Джеймс 63'
Лихтенштейн: Беньямин Бюхель, Андреас Малин, Макс Гопель, Ливио Мейер, Николас Хаслер, Симон Люхингер, Арон Зеле (Северин Шлегель 80'), Фабио Люк Нотаро (William Pizzi 74'), Деннис Саланович (Ферхат Саглам 46'), Alessio Hasler (Сандро Вольфингер 81'), Emanuel Zund (Jonas Weissenhofer 66')
Уэльс: Карл Дарлоу, Джо Родон, Неко Уильямс, Натан Бродхед (Рубин Колвилл 65'), Даниэль Джеймс (Льюис Каумас 65'), Этан Ампаду, Джордан Джеймс (Лиам Каллен 77'), Джей Дасилва, Марк Харрис (Дэвид Брукс 65'), Сорба Томас (Бреннан Джонсон 83'), Dylan Lawlor
Жёлтые карточки: Николас Хаслер 45+2', Фабио Люк Нотаро 68' — Джордан Джеймс 63', Льюис Каумас 79', Этан Ампаду 87'
После этого матча Уэльс располагается на 3-й позиции в группе J с 13-ю баллами. Лихтенштейн — на 5-й строчке без очков.