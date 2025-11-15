Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о фаворитах предстоящего ЧМ-2026.

сборная Испании globallookpress.com

«Испания — один из главных фаворитов. У них фантастическая команда. У Англии очень хорошие игроки и шансы, но, как мы знаем, нашей стране очень сложно выиграть чемпионат мира. Я также думаю, что у Франции и Аргентины есть шансы, и не будем забывать, что у них всё ещё есть Месси, играющий на очень высоком уровне», — приводит слова Линекера Marca.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.