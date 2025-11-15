Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о возможном переходе в один из клубов чемпионата Италии.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

«Мне нравится Италия. Я хорошо отыграл в тех матчах, которые здесь проводились, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем.

Сейчас в моей жизни всё хорошо, я не думаю об этом (переходе), но никогда не знаешь, что будет дальше», — приводит слова Холанна Inter-News.

Действующее соглашение норвежского форварда с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2034-го года. В нынешнем сезоне Холанн провел за «горожан» 11 матчей в рамках АПЛ, забил 14 голов и сделал голевую передачу.