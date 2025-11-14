Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Чили.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«После игры с Перу особо много не нужно менять, но отношение к игре поменять нужно. Мне очень не понравилась наша сборная, которая играла против перуанцев. Игра поможет и игрокам, и Карпину отнестись посерьезнее, и тогда будет хорошая игра. Ссылки на не очень качественное поле я тоже разделяю, вполне вероятно, что быстро играть было невозможно, а быстрая игра является козырем нашей сегодняшней команды. У нас за последнее время образовалась такая команда, которая может играть быстро, но против Перу не было нашего привычного прессинга на чужой половине поля. Думаю, что вот не очень удачная игра против Перу поможет хорошо сыграть с чилийцами», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Напомним, что матч между сборными России и Чили состоится в субботу, 15 ноября. Начало — в 18:00 мск.