Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящей товарищеской встречи против команды Чили.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Какой счёт я хочу увидеть на табло? Я хотел бы увидеть на табло больше цифру у нас, чем у Чили. Есть игры, когда выигрываешь 1:0, но созидаешь много моментов. И наоборот. Когда выигрываешь 3:0, но моментов мало. Хотелось бы веселой игры и счет 4:0. Но мы будем довольны любой победе.

С одной стороной, Чили более понятная и организованная команда. Перу сыграла только одну игру под руководством этого тренера. Информации было меньше. Чили три последних матчах меняли схему. Какую схему выберут на наш матч мы не знаем. Чили выглядит более проработанной командой. Потому что давно работают с этим тренером. Добротная, южноамериканская команда», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Россия и Чили сыграют между собой 15 ноября в Сочи.