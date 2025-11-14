Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо предложил изменить систему отбора на чемпионат мира в Европе.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

«В моё время лучшие победители групп сразу попадали на чемпионат мира, а теперь правила изменились. Чтобы изменить правила, нужно сообщить об этом организаторам этих турниров.

Рекорд Италии — шесть побед? Об этом стоит спросить тех, кто формирует группы и разрабатывает правила. В 1990 и 1994 годах было две африканские команды, теперь их девять. Это не спорно, но есть трудности, мы это хорошо знаем.

Если посмотреть на Южную Америку, где 6 из 10 команд напрямую попадают на чемпионат мира, а седьмая выходит в плей-офф с командой из Океании, это действительно вызывает сожаление и определённую грусть. В этом и заключается разочарование. Систему в Европе нужно менять», — приводит слова Гаттузо ESPN.

Напомним, что за тур до конца квалификации сборная Италии на три балла отстает от первой Норвегии и для прямого выхода на Мундиаль итальянцам нужно победить норвежцев в девять мячей.