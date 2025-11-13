Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о работе Валерия Карпина в «Динамо» и сборной России.

Валерий Карпин — главный тренер «Динамо» и сборной России globallookpress.com

«Динамовские проблемы Карпина переносятся на сборную? Нет, мы много раз уже играли вничью. Я не могу сказать, что Перу слабая команда, это хорошая команда, молодые ребята, которые хотят доказать. Такие команды даже немножко опаснее.

Когда люди хотят играть в сборной, они больше доказывают, поэтому, возможно, у них такое желание было. Они очень хорошо перемещались, движения пытались накрывать. Неакадемичный матч получился для них. Мы подумали, что один забили и можно немного расслабиться.

У Карпина в сборной проблем нет, всё нормально. Никаких сомнений нет, хорошая атмосфера, поражений нет. Вничью сыграли, но, если в целом брать, два удара по нашим воротам было. Ничья — стечение обстоятельств. Забей Сергеев выход один на один — всё было бы по‑другому, такое бывает», — сказал Сенников «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) в товарищеском матче. В следующей встрече национальная команда встретится с Чили 15-го ноября.