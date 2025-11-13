Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука.

Алексей Миранчук globallookpress.com

«Одно дело выбирать, когда ты востребован в европейских клубах. А когда сложно сказать, востребован ты или нет, надо играть там, где ты играешь. И надо быть лучшим там, куда ты в данный момент пришел. Американская футбольная лига хорошая, ведь там играют многие звезды. И зачем Алексею ее менять, надо просто улучшить уровень своей игры», — цитирует Сёмина «Р-Спорт».

Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года.